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Хроника последних дней СССР

Задержанный признался в убийстве женщины и ее детей на Урале

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве в Кировграде (Свердловская область) женщины и двух ее четырехлетних сыновей, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания. В ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение", - говорится в сообщении.

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Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что подозреваемого задержали на автомойке, где он работал. Мужчина ранее был судим, в том числе за убийство. В последний раз он освободился из колонии в июле 2017 года.

По его данным, мужчина познакомился со своей будущей жертвой примерно месяц назад. Женщина приехала помыть свою машину, и они обменялись телефонами.

Мужчина жил с сожительницей и тремя детьми, в ходе ссоры она выставила его за дверь. После этого он позвонил новой знакомой, и та помогла ему снять квартиру рядом со своим домом.

"В день трагедии подозреваемый пришел к ней в гости со сладкими гостинцами для детей и со спиртным. Весь вечер они злоупотребляли и даже танцевали, а когда перебрали, гость потерял контроль и в ходе конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с ее сыновьями", - сказал Горелых. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил в квартире пожар.

Горелых добавил, что при задержании у подозреваемого обнаружили золотые украшения и сотовый телефон убитой. Он подчеркнул, что "безнаказанной данная резня не останется".

Дело расследуется по п.п."а","в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что ведомство взяло расследование на контроль.

Свердловская область Кировград

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