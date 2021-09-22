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Главы Генштабов России и США обсудили снижение рисков при военной деятельности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели переговоры в Финляндии, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности", - заявили в Минобороны.

"Встреча носила конструктивный характер", - сказали в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, встреча прошла в резиденции правительства Финляндии "Кёнингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах севернее финской столицы. Другие детали переговоров в Минобороны РФ не привели.

Встреча Герасимова и Милли состоялась после вывода из Афганистана войск США и их союзников, прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

17 сентября президент РФ Владимир Путин назвал уход войск США из Афганистана "поспешным выводом, если не сказать, бегством".

Ранее Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Герасимова и Милли, в частности, 31 марта и 11 января этого года, а также 27 августа, 4 июня, 28 февраля 2020 года и в октябре 2019 года.

Начальник российского Генштаба и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США встречались в Берне (Швейцария) 18 декабря 2019 года.

Герасимов принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня. "Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов о переговорах президентов РФ и США в Женеве в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

11 августа этого года Минобороны РФ сообщало о переговорах по телефону министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина. "Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", - заявили тогда в Минобороны РФ.

В сентябре 2019 года Шойгу заявил, что по линии генеральных штабов между РФ и США налажен контакт. "С американскими военными у нас также есть контакты на уровне Генерального штаба. Также эти контакты, в общем-то, довольно конструктивны", - заявил тогда Шойгу.

Валерий Герасимов Марк Милли Минобороны РФ

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