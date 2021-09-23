Военные РФ на учениях в Крыму запустили ракеты по мишеням в Черном море

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские береговые ракетные противокорабельные комплексы (БПРК) "Бастион" на маневрах в Крыму выполнили пуски ракет по учебным мишеням, которые имитировали корабли условного противника, сообщил Черноморский флот (ЧФ) РФ в четверг.

"В ходе учения личный состав боевых расчетов БПРК "Бастион" ЧФ отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне "Опук" в Крыму", - сообщила пресс-служба флота.

"После получения целеуказаний расчеты БПРК "Бастион" ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита-мишени", - говорится в сообщении.

По словам военных, пуски выполнил дивизион мобильных комплексов "Бастион". Пресс-служба флота опубликовала видео пусков ракет.

"Особенностью учения стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения", - сообщил Черноморский флот.

"Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Оникс". Официально сообщалось, что дальность полета ракеты комплекса - до 500 км.

"Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на фоне проходящих в Черном море совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота", - говорится в сообщении.

20 сентября пресс-служба ЧФ сообщила о начале крупных учений в Черном море. Около 20 российских кораблей, включая подлодки, вышли в море из баз в Севастополе и Новороссийске для проведения маневров с ракетными и артиллерийскими стрельбами.

В то же время во Львовской области Украины 20 сентября стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2021, сообщило Минобороны этой страны. Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих, в частности, из Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши.

"Бастионы" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Комплекс разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.