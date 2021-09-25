В Черном море завершились учения кораблей ЧФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота, участвовавшие в совместных маневрах Крымской и Новороссийской Военно-морских баз, возвращаются в места дислокации, сообщил в субботу официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

"Разнородные корабельные группы Черноморского флота в составе ракетных, противолодочных кораблей, подводных лодок, тральных сил флота, вспомогательных и спасательных судов завершили проведение совместных учений и взяли курс на пункты базирования Севастополь и Новороссийск", - сказал он.

Рулёв напомнил, что всего в ходе учения в море находилось порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Маневры Черноморского флота проходили на фоне учений Rapid Trident-2021 на Украине с участием США, которые стартовали 20 сентября и продлятся до 1 октября. В них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, в частности, из Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши.