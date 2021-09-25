Поиск
Хроника последних дней СССР

В Черном море завершились учения кораблей ЧФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота, участвовавшие в совместных маневрах Крымской и Новороссийской Военно-морских баз, возвращаются в места дислокации, сообщил в субботу официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

"Разнородные корабельные группы Черноморского флота в составе ракетных, противолодочных кораблей, подводных лодок, тральных сил флота, вспомогательных и спасательных судов завершили проведение совместных учений и взяли курс на пункты базирования Севастополь и Новороссийск", - сказал он.

Рулёв напомнил, что всего в ходе учения в море находилось порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Маневры Черноморского флота проходили на фоне учений Rapid Trident-2021 на Украине с участием США, которые стартовали 20 сентября и продлятся до 1 октября. В них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, в частности, из Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши.

Черноморский флот Черное море

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

Три поселка в Сочи затопили ливневые дожди

Что случилось этой ночью: суббота, 25 сентября

Задержаны еще двое участников банды Басаева

Задержаны еще двое участников банды Басаева

Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области унес жизнь одного человека

Ответственность для такси-сервисов перед пассажирами могут ввести с весны 2023 г.

Пандемия коронавируса

Почти половина обучающихся в РФ иностранных студентов не может въехать в страну

Почти половина обучающихся в РФ иностранных студентов не может въехать в страну
Пандемия коронавируса

Попова не увидела оснований для введения локдауна в РФ

Попова не увидела оснований для введения локдауна в РФ

Что произошло за день: пятница, 24 сентября

Мандат кировского губернатора в Думе передан Марии Бутиной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');