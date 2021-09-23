Девять медработников пострадали в ДТП с грузовиком в Башкирии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Девять человек получили травмы в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 8:30 по местному времени (6:30 по Москве).

Как отмечается в сообщении, на первом километре автодороги регионального значения "г. Чишмы - г. Давлеканово" в районе поворота на сахарный завод произошло ДТП с участие автомобилей "КамАЗ" и УАЗ. После аварии для проверки состояния в Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек из числа пассажиров автомобиля УАЗ".

По данным ведомства, движение на автодороге осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, ГИБДД и медики. Причины ДТП устанавливаются.

По данным пресс-службы республиканской ГИБДД, "КамАЗом" управлял 59-летний местный житель. УАЗ – машина скорой медицинской помощи, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

"В результате ДТП девять человек, водитель и пассажиры скорой медицинской помощи, были госпитализированы. Известно, что автомобиль с медработниками направлялся из с. Чишмы в больницу с. Шингак-Куль. Начато разбирательство", - уточняет ГИБДД.