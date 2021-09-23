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Хроника последних дней СССР

Женщина и двое детей убиты в Свердловской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тела женщины и двух ее маленьких сыновей с признаками насильственной смерти обнаружены накануне в одной из квартир Кировграда Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СКР.

"По данным следствия, 22 сентября в ходе тушения пожара в квартире дома по бульвару Центральному в городе Кировграде были обнаружены тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.

"Это ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что тела женщины и двоих детей со следами насильственной смерти были обнаружены при тушении пожара в одной из квартир Кировграда.

Свердловская область СКР Кировоград

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