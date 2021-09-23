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Хроника последних дней СССР

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым
Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Да, Сарапульцев обнаружен мертвым", - сказал он, не уточнив обстоятельства, причины и место смерти.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает. В пресс-службе управления ситуацию пока не комментируют.

Сарапульцев занимал эту должность с 6 июля 2018 года, он был назначен президентским указом на пять лет. До этого он был первым замначальника этого же управления.

22 сентября в Пермь прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Его приезд связан с расследованием стрельбы в университете, которую 20 сентября устроил студент-юрист. Преступление расследует главное следственное управление СК.

Бастрыкин провел в Перми оперативное совещание о ходе расследования. По словам представителя СКР Светланы Петренко, Бастрыкин дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела, в том числе поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в вузе на предмет соответствия всем установленным законом требованиям.

СКР Сергей Сарапульцев Пермский край

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