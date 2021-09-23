Поиск
Хроника последних дней СССР

Источник заявил, что самоубийство главы пермского СК не связано со службой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой.

О том, что Сарапульцева нашли мертвым, стало известно вечером 23 сентября. В пресс-службе управления, которое он возглавлял, ситуацию пока не комментировали.

Накануне в Пермь в связи с расследованием убийства шести человек в университете, прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание по работе следствия и дал конкретные указания. Дело расследует главное следственное управление СК.

Сарапульцев возглавлял пермский главк с июля 2018 года.

Пермь Сергей Сарапульцев СКР

Новости по теме

Новости

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

СК начал проверку обстоятельств гибели начальника пермского главка

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');