Источник заявил, что самоубийство главы пермского СК не связано со службой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава Следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, самоубийство Сарапульцева не связано с его службой.

О том, что Сарапульцева нашли мертвым, стало известно вечером 23 сентября. В пресс-службе управления, которое он возглавлял, ситуацию пока не комментировали.

Накануне в Пермь в связи с расследованием убийства шести человек в университете, прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание по работе следствия и дал конкретные указания. Дело расследует главное следственное управление СК.

Сарапульцев возглавлял пермский главк с июля 2018 года.