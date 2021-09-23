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Хроника последних дней СССР

СК начал проверку обстоятельств гибели начальника пермского главка

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По факту гибели руководителя пермского управления СК Сергея Сарапульцева началась процессуальная проверка, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Проверку проводит центральный аппарат комитета.

Ранее в четверг стало известно, что полковника юстиции Сарапульцева нашли мертвым. Источник "Интерфакса" сказал, что он покончил с собой, и это не связано с его службой.

Сарапульцев руководил управлением с июля 2018 года, президент Владимир Путин назначил его на эту должность на пять лет.

Сейчас в Перми находится председатель СКР Александр Бастрыкин. Он прибыл в город в связи с расследованием резонансного преступления - стрельбы в университете, жертвами которой стали шесть человек.

СКР Сергей Сарапульцев Пермский край

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