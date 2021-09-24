Спасатели обнаружили еще девять альпинистов на Эльбрусе
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Еще девять альпинистов спасены на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, неизвестна судьба двоих человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"00:05 - спасателям удалось спасти еще девять человек, продолжаются поиски двоих", - сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили пять альпинистов живыми, три человека погибли.
В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.
К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.
Поиски группы осложняются порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.