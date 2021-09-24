Группу застрявших на Эльбрусе альпинистов сопровождали только два гида

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы похода застрявших из-за непогоды на Эльбрусе альпинистов не обеспечили достаточное количество гидов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Группа была недостаточно укомплектована гидами: всего двое. По предварительным данным, они сами покинули группу и ушли в неизвестном направлении", - сказал он.

Он отметил, что в группе альпинистов, застрявшей на Эльбрусе, находились люди из более чем 10 регионов России.

"В составе - альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутска, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все - старше 30 лет, в большинстве своем без опыта", - сказал он.

В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники. На данный момент спасателям удалось обнаружить 14 альпинистов живыми, три человека погибли.

Поиски группы осложняются порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.