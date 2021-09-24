Для поиска застрявших на Эльбрусе альпинистов сформируют дополнительную группу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о возможности увеличения группировки по поиску и спасению альпинистов, застрявших на Эльбрусе в четверг вечером.

"Работу спасателей МЧС осложняют шквалистый ветер до 70 м/с, температура -20 градусов, сильный мокрый снег и практически нулевая видимость. (...) Группировка наращивается. К 5:00 утра 24 сентября дополнительно будет сформирована группа в составе 45 человек, которая будет задействована в случае необходимости", - написал Коков в инстаграме.

Он отметил, что на месте работают все оперативные службы, необходимое количество бригад Центра медицины катастроф и Скорой медицинской помощи, а также службы местной администрации Эльбрусского района. Медучреждения района и республики готовы к приему пострадавших.

В четверг вечером группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. К 00:05 мск стало известно, что спасателям удалось спасти 14 альпинистов, 3 погибли, продолжаются поиски еще 2 человек.

К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.