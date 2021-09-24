Дело экс-сенатора Сабадаша о хищении 952 млн рублей у банка "Таврический" поступило в суд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело бывшего сенатора Александра Сабадаша, а также экс-руководителей банка "Таврический" Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Им вменяют хищение у банка более 952 млн рублей, это 16 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а отмывание (п.б ч.4 ст. 174.1 УК).

Они вины не признают.

Все трое арестованы.

В деле 40 томов, к производству оно пока не принято.

В ноябре 2020 года Сабадашу, который на тот момент находился в колонии и отбывал срок за мошенничество с деньгами банка "Таврический" по приговору 2017 года, предъявили обвинение в хищении в 2013 году у того же банка более 458 млн рублей, а также легализации денег путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на общую сумму около 489 млн рублей.

15 января 2021 года Смольнинский суд поместил экс-сенатора под домашний арест. По делу о хищении еще 100 млн рублей Сабадаш был задержан днем 25 января на территории СИЗО-1 "Кресты" сразу после освобождения по приговору 2017 года. 27 января суд арестовал Сабадаша по новому делу.

В 2017 году Смольнинский райсуд Петербурга приговорил Сабадаша, Гаркушу и Сомова к заключению на сроки от 7 до 8,5 лет, признав их виновными в хищении 190 млн рублей: Сомов и Гаркуша под видом кредитов выдали деньги подконтрольным Сабадашу фирмам, которые не вели реальной деятельности. В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к 6 годам заключения за покушение на хищение из бюджета более 1,8 млрд рублей. Осужденные вину не признали.

В июле 2020 года Сомов и Гаркуша, уже освободившиеся из колонии, снова попали под уголовное преследование. Их обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 450 185 000 рублей. По материалам дела, преступная деятельность фигурантов связана в том числе с якобы легальной предпринимательской деятельностью по импорту оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок, которые связанное с Сабадашем ООО "Милан" "заказало" у чешской фирмы Renaissance Premier S.A.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил проводить платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором "Таврического" был назначен банк МФК.