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СК возбудил дело после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-27. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СК РФ по тихоокеанскому флоту.

Дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета потерялась связь с экипажем. Сразу были организованы поисковые мероприятия.

В пятницу рано утром пропавший Ка-27 обнаружили на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. На борту находились 5 человек.

По информации пресс-службы, к месту падения вертолета направляется поисковая и оперативно-следственная группа.

Ка-27 Петропавловск-Камчатский

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