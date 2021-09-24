Останки трех погибших найдены на месте крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тела членов экипажа найдены на месте крушения Ка-27 погранслужбы на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На южном склоне горы Острая при осмотре места крушения обнаружены останки троих погибших", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета была потеряна связь с экипажем, вертолет сразу начали искать.

В пятницу рано утром пропавший вертолет Ка-27 погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края.

Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).