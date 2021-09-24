Глава ВС РФ рассказал о создании суперсервиса "Правосудие онлайн"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал о создании суперсервиса "Правосудие онлайн", который позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая участие в судебном заседании посредством веб-конференции.

Суперсервис также позволит подавать документы в суд, уплачивать госпошлину, знакомиться с материалами дела в электроном виде, получать судебные акты, сказал Лебедев на совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

Он отметил, что использование в суперсервисе таких функций, как калькулятор госпошлины, автоматизированное определение подсудности, а также применение технологии распознавания текста упростят и ускорят обращение в суд.

По словам Лебедева, в настоящее время в ряде субъектов РФ реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом "одного окна", результаты которых свидетельствуют о востребованности и эффективности этого способа осуществления процессуальных прав.

"В этой связи Верховный суд РФ направил в правительство РФ предложение о нормативно-правовом закреплении возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством многофункциональных центров, что позволит гражданам в шаговой доступности от места своего жительства направить процессуальный документ в любой суд РФ и получить судебный акт", - сказал глава Верховного суда.