Поиск
Хроника последних дней СССР

Глава ВС РФ рассказал о создании суперсервиса "Правосудие онлайн"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал о создании суперсервиса "Правосудие онлайн", который позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая участие в судебном заседании посредством веб-конференции.

Суперсервис также позволит подавать документы в суд, уплачивать госпошлину, знакомиться с материалами дела в электроном виде, получать судебные акты, сказал Лебедев на совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

Он отметил, что использование в суперсервисе таких функций, как калькулятор госпошлины, автоматизированное определение подсудности, а также применение технологии распознавания текста упростят и ускорят обращение в суд.

По словам Лебедева, в настоящее время в ряде субъектов РФ реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом "одного окна", результаты которых свидетельствуют о востребованности и эффективности этого способа осуществления процессуальных прав.

"В этой связи Верховный суд РФ направил в правительство РФ предложение о нормативно-правовом закреплении возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством многофункциональных центров, что позволит гражданам в шаговой доступности от места своего жительства направить процессуальный документ в любой суд РФ и получить судебный акт", - сказал глава Верховного суда.

Верховный суд РФ Вячеслав Лебедев

Новости

Свердловским магазинам "Верный" запретили продавать алкоголь

В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по изучению электронного голосования

Член ЦИК от КПРФ выразил несогласие с итогами думских выборов

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

В Красноярске арестовали студента, готовившего убийство однокурсников

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

Останки трех погибших найдены на месте крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');