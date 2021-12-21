Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Госдума приняла закон об онлайн-идентификации участников судебных заседаний

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, легализующий возникшую в 2020 г. из-за ковидных ограничений практику онлайн-участия в судебных заседаниях.

Согласно принятому закону (N1144921-7) идентификация участников заседаний будет проводиться с помощью портала "Госуслуги" и Единой биометрической системы (ЕБС). Также вводится возможность направлять через "Госуслуги" иски и жалобы в суды.

Дистанционное участие в судебном заседании

До начала пандемии COVID-19 формат дистанционного участия в судебном заседании существовал, но предназначался для тех, кто находился в другом регионе и приехать не может. Но и в этом случае участнику разбирательства нужно было лично явиться в ближайший суд, чтобы тот помог организовать видео-конференц-связь. Суд проверял личность гражданина и предоставляемые им документы.

Весной 2020 года, после начала пандемии, ВС РФ разрешил участие в процессах с личных компьютеров, смартфонов и планшетов при идентификации через портал "Госуслуги", местоположение точки подключения могло быть любым. Теперь же парламентарии внесли соответствующие изменения в законодательство: в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Закон о дистанционном судопроизводстве

Принятый закон предусматривает, что устанавливать личность участника заседания будут через "Госуслуги" и ЕБС (проект ЦБ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг) - "единую систему идентификации и аутентификации, единую биометрическую систему".

При использовании систем веб-конференции составляется протокол, ведется видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания приобщается к протоколу судебного заседания, указано в законе.

В РоссииГлава ВС РФ рассказал о создании суперсервиса "Правосудие онлайн"Читать подробнее

Принятый закон также устанавливает несколько способов направления документов в суды. Это можно будет сделать не только очно, предоставив бумажный или электронный экземпляр, но и дистанционно - через портал "Госуслуги", информационную систему, которую выберут ВС РФ и Судебный департамент при ВС РФ, или систему электронного документооборота участников арбитражного процесса. По общему правилу достаточно простой электронной подписи, но в ряде случаев потребуется усиленная квалифицированная, как, например, при обмене документами через систему электронного документооборота участников арбитражного процесса.

Сейчас подача документов возможна через ГАС "Правосудие" для судов общей юрисдикции и систему "Мой арбитр" для арбитражных судов. В обоих случаях потребуется идентификация через портал "Госуслуги", указано в соответствующих положениях Судебного департамента при ВС РФ.

Кроме того, участники процессов смогут получать судебные извещения через портал "Госуслуги". Также оговаривается, что при наличии технической возможности у суда участники процесса смогут получать доступ к материалам дела в электронном виде через информационную систему, которую определит ВС РФ и Судебный департамент при ВС РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Госдума

Новости по теме

Новости

Минздрав назвал першение в горле и миалгию основными симптомами "омикрона"

В РФ выявили уже 41 случай инфицирования "омикроном"

Дума разрешила не проводить техосмотр для новых машин при смене владельца

Дума разрешила не проводить техосмотр для новых машин при смене владельца

Путин заподозрил США в планах подготовки экстремистов для нападения на Крым

По подозрению в поджоге "Ленты" задержан сотрудник компании-подрядчика

Путин опроверг ультимативную форму предложений РФ по гарантиям безопасности

Источник назвал причиной пожара в "Ленте" поджог пиротехники

Серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 году

Серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 году

Россия завершила создание двух военных баз в Арктике

Доля современных вооружений в ядерных силах РФ превысила 89%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });