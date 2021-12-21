Госдума приняла закон об онлайн-идентификации участников судебных заседаний

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, легализующий возникшую в 2020 г. из-за ковидных ограничений практику онлайн-участия в судебных заседаниях.

Согласно принятому закону (N1144921-7) идентификация участников заседаний будет проводиться с помощью портала "Госуслуги" и Единой биометрической системы (ЕБС). Также вводится возможность направлять через "Госуслуги" иски и жалобы в суды.

Дистанционное участие в судебном заседании

До начала пандемии COVID-19 формат дистанционного участия в судебном заседании существовал, но предназначался для тех, кто находился в другом регионе и приехать не может. Но и в этом случае участнику разбирательства нужно было лично явиться в ближайший суд, чтобы тот помог организовать видео-конференц-связь. Суд проверял личность гражданина и предоставляемые им документы.

Весной 2020 года, после начала пандемии, ВС РФ разрешил участие в процессах с личных компьютеров, смартфонов и планшетов при идентификации через портал "Госуслуги", местоположение точки подключения могло быть любым. Теперь же парламентарии внесли соответствующие изменения в законодательство: в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Закон о дистанционном судопроизводстве

Принятый закон предусматривает, что устанавливать личность участника заседания будут через "Госуслуги" и ЕБС (проект ЦБ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг) - "единую систему идентификации и аутентификации, единую биометрическую систему".

При использовании систем веб-конференции составляется протокол, ведется видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания приобщается к протоколу судебного заседания, указано в законе.

Принятый закон также устанавливает несколько способов направления документов в суды. Это можно будет сделать не только очно, предоставив бумажный или электронный экземпляр, но и дистанционно - через портал "Госуслуги", информационную систему, которую выберут ВС РФ и Судебный департамент при ВС РФ, или систему электронного документооборота участников арбитражного процесса. По общему правилу достаточно простой электронной подписи, но в ряде случаев потребуется усиленная квалифицированная, как, например, при обмене документами через систему электронного документооборота участников арбитражного процесса.

Сейчас подача документов возможна через ГАС "Правосудие" для судов общей юрисдикции и систему "Мой арбитр" для арбитражных судов. В обоих случаях потребуется идентификация через портал "Госуслуги", указано в соответствующих положениях Судебного департамента при ВС РФ.

Кроме того, участники процессов смогут получать судебные извещения через портал "Госуслуги". Также оговаривается, что при наличии технической возможности у суда участники процесса смогут получать доступ к материалам дела в электронном виде через информационную систему, которую определит ВС РФ и Судебный департамент при ВС РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.