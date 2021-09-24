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Хроника последних дней СССР

У Россельхознадзора появились претензии к турецким помидорам

В них обнаружен вирус коричневой морщинистости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В турецких фруктах обнаружена бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola), а турецкие томаты снова оказались заражены карантинным для стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, сообщил Россельхознадзор.

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Ведомство на переговорах с представителями Главного управления продовольствия и контроля Минсельхоза Турции выразило в связи с этим обеспокоенность и попросило усилить контроль и обеспечить фитосанитарную безопасность продуктов, которые экспортируются в Россию. Переговоры прошли 23 сентября в режиме видеоконференции.

Россельхознадзор также сообщил, что в продуктах из Турции с начала года 79 раз было обнаружено превышение гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов. Ведомство направило турецкой стороне проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов, по которому ожидает предложений и комментариев.

Также чиновники обсудили контроль за содержанием в продуктах генно-модифицированных организмов. Россельхознадзор выразил интерес к изучению турецких законов в этой сфере и предложил согласовать форму сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в Россию. Проект такого документа уже отправлен в Турцию.

Турецкие представители сообщили, что в Турции запрещено использование ГМО-семян и выращивание ГМО-растений.

Стороны также условились в скором времени провести дополнительные переговоры для обсуждения проекта соглашения по пестицидам и агрохимикатам.

Турция Россельхознадзор

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