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Хроника последних дней СССР

Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписаны из больницы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Двух пострадавших по время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

"Два человека выписаны, еще двое, ранее находившихся в реанимации пациентов, переведены в обычные палаты. Альпинисту из Санкт-Петербурга проведена операция на голени, он чувствует себя хорошо", - сказал представитель республиканского Минздрава

По его словам, в настоящее время под медицинским наблюдением в больнице находится девять пострадавших. Как добавил собеседник агентства, у всех наблюдается положительная динамика.

Как сообщалось, 23 сентября группа альпинистов из 19 человек начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей.

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По данным следствия, во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших.

Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Эльбрус Кабардино-Балкария

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