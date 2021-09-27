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Кремль назвал безопасность целью ответа РФ и Белоруссии на размещение войск НАТО на Украине

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что совместные ответные действия Москвы и Минска на размещение войск НАТО на Украине должны обеспечить безопасность как России, так и Белоруссии.

"Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какими могут быть ответные меры России и Белоруссии на размещение войск НАТО на Украине.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", - сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным договорились совместно предпринимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.

Белорусское государственное агентство "Белта" сообщило, что Лукашенко в понедельник знакомится с докладом руководства силового блока Белоруссии по обстановке на госгранице. "Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать? Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы, базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что также совместно с президентом России они проводили и проводят консультации по этому вопросу и договорились, что "там надо предпринимать какие-то действия".

Дмитрий Песков Россия Белоруссия Украина НАТО

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