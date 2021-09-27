Киев счел инсинуациями слова Лукашенко о базах США на Украине

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко превращает свою страну в военную базу РФ, повторяя нарративы Москвы о военных базах США и лагерях боевиков на Украине, заявляет официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что именно со стороны РФ сегодня идет основная угроза для Украины, Белоруссии и дружественного Украине белорусского народа.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - заявил Николенко.

По его словам Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - сказал представитель МИД Украины.

Заявления Лукашенко

Как сообщалось, Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Белоруссии и РФ ситуацией на границе с Украиной. "Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

В свою очередь в Кремле заявили, что совместные ответные действия Москвы и Минска на размещение войск НАТО на Украине должны обеспечить безопасность как России, так и Белоруссии.

"Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какими могут быть ответные меры России и Белоруссии на размещение войск НАТО на Украине.

По словам Пескова, "тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась" президентом Владимиром Путиным, и глава государства отмечал, "что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил".