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Петербургский омбудсмен первым из региональных уполномоченных подал в суд на орган власти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов подал в суд на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена в понедельник, это первый в России иск регионального уполномоченного к госоргану, хотя такое право омбудсмены получили в 2020 году. "Судебной практики такой нет - в других субъектах тоже. Возможность появилась, но никто из уполномоченных в суды еще не обращался", - уточнили в аппарате Шишлова.

Административный иск подан в Смольнинский районный суд, в нем говорится, что должностные лица комитета по законности нарушили права петербурженки, пострадавшей от нарушения тишины и покоя в ночное время.

С декабря 2020 года пенсионерка Людмила К. безуспешно добивалась привлечения соседей, арендующих квартиру этажом выше, к административной ответственности за шум ночью. По трем из четырех поданных пенсионеркой жалоб чиновники комитета неправильно составили протоколы, в результате чего истекли сроки давности привлечения к ответственности, а по одной было незаконно отказано в возбуждении дела, сообщают в аппарате омбудсмена. Пенсионерке также не дали в полном объеме ознакомиться с процессуальными документами или скопировать их.

Отказ объяснили требованиями о сохранении тайны персональных данных. Не согласившись с этим, пенсионерка пожаловалась Шишлову.

Тот обратился к главе комитета, который ответил, что все предусмотренные законодательством меры были приняты, а насчет протоколов, которые, по данным заявительницы, суд вернул из-за неправильного оформления, в ведомстве сообщили, что они "не возвращались", предложив пожаловаться на действия аппарата мирового судьи. Отказ в ознакомлении пенсионерки с материалами комитет тоже счел правомерным.

Уполномоченный не согласился с позицией комитета и инициировал комплексную проверку, которую провела прокуратура Петербурга. В сообщении отмечается, что прокуратура установила, что комитет предоставил уполномоченному недостоверную информацию.

В результате Шишлов принял решение обратиться в суд в защиту прав пенсионерки. Заседание назначено на 5 октября.

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