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Суд в Таганроге назначил условный срок экстремисту-антисемиту

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Таганрогский городской суд вынес приговор руководителю экстремистского сообщества Сергею Шурыгину (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Шурыгину назначено наказание в виде лишения свободы в размере 6,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работы политических, религиозных и общественных организаций и объединений на 3 года, с ограничением свободы на 1 год 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный с мая 2017 года по 28 ноября 2018 года создал и в дальнейшем руководил сообществом, действия которого были направлены против лиц еврейской национальности.

Установлено, что Шурыгин создал в социальных сетях страницу религиозно-политического движения и публично размещал тексты и изображения, возбуждающие вражду.

Он осужден по ч. 1 ст. 282.1, ч. 1.1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), говорится в сообщении.

Таганрог Ростовская область

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