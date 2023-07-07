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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Длительность всероссийских проверочных работ в школах сократят до одного урока

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует сократить длительность всероссийских проверочных работ (ВПР) до одного урока со следующего учебного года, сообщил через пресс-службу ведомства его руководитель Анзор Музаев.

Также он сказал, что сейчас учет результатов всероссийских проверочных работ проводится по желанию школ, "но в перспективе мы думаем о том, чтобы результаты ВПР учитывались не только как итоговая оценка, но стали более весомыми".

Замеруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко, в свою очередь, подчеркнул, что пока сохраняются проблемы с объективностью ВПР, которые необходимо решать. По его мнению, одним из средств для этого должно стать внедрение компьютерной формы сдачи экзаменов.

Как пояснил Семченко, ВПР, которые в этом году участники выполняли на компьютерах, показали более высокую объективность результатов, чем написанные в традиционном формате. "Мы будем ускоренными темпами двигаться в сторону компьютеризации оценочных процедур", - заявил Семченко.

Всероссийские проверочные работы проводятся по завершении обучения в классе. Их проводят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Всероссийские проверочные работы проводятся в России с 2015-2016 учебного года. Для учеников 9-11 классов экзамен может проводиться только по тем предметам, которые они не сдают на ОГЭ и ЕГЭ. ВПР школы организуют самостоятельно. Результаты экзаменов не влияют на получение аттестата и на перевод в следующих класс.

Анзор Музаев Рособрнадзор Евгений Семченко
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