В Вологодской области силовики ищут подозреваемого в стрельбе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Специальный отряд быстрого реагирования и мобильный отряд особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога Грязовецкого района Вологодской области, чтобы найти и задержать вооруженного мужчину, устроившего стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии действуют по заявке от регионального управления МВД, уточнили там.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы погибла женщина и был ранен мужчина, а стрелявший скрылся с ружьем.