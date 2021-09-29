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Подозреваемый в стрельбе задержан на Вологодчине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Грязовецком районе Вологодской области, в результате которой погибла женщина и пострадал мужчина, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, он был задержан днем 29 сентября сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска.

"54-летний мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. В ближайшее время он будет доставлен в отдел полиции. Мотивы и обстоятельства совершения преступления будут установлены следственными органами", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 сентября в поселке Вохтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы, застреленной из ружья. Также в этот день в своем доме был обстрелян молодой человек, который сообщил правоохранительным органам, что огонь открыл его отец.

Подозреваемый скрылся.

МВД Вологодская область

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