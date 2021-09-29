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Что случилось этой ночью: среда, 29 сентября

Реакция МИД РФ на удаление двух каналов RT на YouTube, испытание в КНДР новой гиперзвуковой ракеты и первый гол Месси за ПСЖ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два немецких канала RT на YouTube удалены за нарушение условий использования сервиса. Как пояснили в Google, RT нарушил правила о фейках про коронавирус, а после приостановки прав канала на публикацию видео попытался обойти ограничения, используя другой канал. МИД РФ сообщил, что предложит профильным российским ведомствам выработать ответные меры против немецких СМИ и YouTube из-за удаления аккаунтов RT.

- Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Испытание, прошедшее утром 28 сентября, в Пхеньяне называли успешным. До сих пор в распоряжении КНДР не было оружия такого типа.

- Николай Патрушев заявил, что во время выборов в Госдуму было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ. По его словам, в ряде случаев в провокационных целях подменялся адрес источника атаки.

- Лионель Месси впервые забил за ПСЖ. Гол аргентинца помог парижанам одержать победу в мачте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского "Манчестер Сити".

- Поток лавы из вулкана, извергающегося на острове Пальма, достиг Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные испарения, которые могут быть смертельно опасны.

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