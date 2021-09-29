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Патрушев заявил о 900 кибератаках на систему электронного голосования

Патрушев заявил о 900 кибератаках на систему электронного голосования
Николай Патрушев
Фото: Пресс-служба аппарата Совета безопасности России/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ, было зафиксировано во время прошедших выборов в Госдуму, в ряде случаев в провокационных целях подменялся адрес источника атаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В утвержденной в июле президентом России новой стратегии национальной безопасности РФ развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия дополнительно включены в число национальных интересов и стратегических национальных приоритетов, напомнил Патрушев, выступая в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

"Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", - сказал Патрушев.

"Так, только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения. Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки", - отметил секретарь Совбеза.

На выборах в Госдуму РФ электронное голосование прошло в семи регионах: Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Совбез РФ Николай Патрушев

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