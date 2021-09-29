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Солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал срочник

Солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал срочник
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Еще один солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал военнослужащий срочной службы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рядовой срочной службы в возрасте 19 лет был поваром в том же ракетном соединении в ЗАТО Свободный в Свердловской области. Утром в среду он покончил с собой", - сказал источник.

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, произошло самоубийство.

28 сентября пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что на Урале пропал солдат с оружием без боеприпасов.

"Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током", - говорилось в сообщении округа.

ЦВО Свердловская область

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