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Комитет солдатских матерей проведет проверку после смерти двух солдат в одной части

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Общероссийская общественная организация "Комитет солдатских матерей России" планирует выяснить обстоятельства гибели двух военнослужащих в Свердловской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" юрист организации Александр Латынин.

"Проверку будем стопроцентно проводить. Первое – пообщаемся с родителями, какие тревожные звоночки были у их детей, (...) нужно узнать причину. Второе – работа с органами военной юстиции, вплоть до командировки в данную воинскую часть", - сказал Латынин.

Российские военные начали проверку в связи со смертью еще одного солдата на Урале, который, по предварительным данным, покончил с собой.

По данным источника, 19-летний военнослужащий был поваром. Он служил в той части ракетных войск, где 28 сентября пропал срочник. В этот же день пресс-служба ЦВО сообщила, что он был обнаружен без признаков жизни. С сообщении округа говорилось, что, по предварительным данным, смерть военнослужащего наступила "в результате несчастного случая при поражении электрическим током".

Свердловская область ЦВО

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