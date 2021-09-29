СК устанавливает обстоятельства стрельбы на Вологодчине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проверяют версию о причастности к стрельбе по людям в Вохтоге отца одного из пострадавших, сообщили в управлении СК по Вологодской области. Днем ранее сообщалось, что в поселке была убита женщина и ранен мужчина, а стрелявший скрылся с ружьем.

В СК уточнили, что во вторник жительницу Вохтоги нашли на улице убитой. Женщина 1980 года рождения была застрелена в голову.

Позднее в квартире одного из домов поселка нашли раненого 1995 года рождения с огнестрельным ранением. Пострадавший рассказал, что к нему домой с оружием пришел его отец, выстрелил в упор и скрылся.

Следствие проверяет версию, что в обоих стрелял один и тот же человек.