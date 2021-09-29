Потанин считает, что дивполитика "Норникеля" должна соблюдать паритет между выплатами и инвестициями

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Дивидендная политика "Норильского никеля" должна предполагать паритет между выплатами акционерам и инвестициями, считает президент компании Владимир Потанин.

В 2021 году "Норникель", вновь не получив одобрения "РусАла" на снижение дивидендов, рассчитает их по действующей дивполитике, но после истечения юридически обязывающего документа в 2023 году компании придется пропорционально снизить выплаты.

Комментируя "Интерфаксу" итоги обсуждения налоговых новаций для горнодобывающих компаний, Потанин заявил, что правительство "дало время "Норильскому никелю" привести свою дивидендную политику в соответствие с ожиданиями общества и органов власти".

"Поэтому надо вернуться к теме составления такой дивидендной формулы, по которой инвестиции и социальные выплаты были бы однозначно больше дивидендов, сохраняя при этом определенный уровень доходности для акционеров", - сказал он.

"В ближайшие годы "Норильский никель" планирует инвестировать $3-4 млрд в год. Исходя из этих цифр, можно прийти к пониманию, что я имею в виду, говоря о балансе дивидендов и инвестиций", - отметил Потанин.

Методика расчета дивидендов - от EBITDA или от free cash flow - вторична, главное обеспечить этот баланс, хотя лучшие практики корпоративного управления состоят в том, чтобы распределять свободный денежный поток, считает он.

Обеспечить баланс между дивидендами и инвестициями за один год "Норникель" не сможет, так как связан действующим до 2023 года соглашением акционеров, но с его истечением изменения неизбежны.

"Мы в очередной раз предложили нашим партнерам сделать структуру дивидендов "Норникеля" более сбалансированной, но, к сожалению, получили отказ. Поэтому мы в этом году в соответствии с акционерным соглашением вынуждены будем распределить дивиденды по действующей формуле. То есть, на выплату дивидендов должно быть направлено 60% EBITDA", - сказал Потанин.

"Но на повышенную выплату дивидендов в этом году нам придется реагировать снижением дивидендов в последующие годы для того, чтобы соблюсти пропорцию, которая была бы общественно приемлема. В противном случае мы просто будем заниматься разрушением стоимости компании", - подчеркнул он.

"Когда у нас в стране действия предприятия рассматриваются как социально неприемлемые, к нему возникает столько вопросов со стороны государственных органов, что дешевле привести свою политику в соответствие с нормами. Мы пытаемся донести до наших партнеров, что финансовое положение и кредитный рейтинг - не единственные ограничители в вопросе выплаты дивидендов. Помимо финансовой ситуации, есть еще социальная ситуация. Неприемлемо демонстрировать такого рода чрезмерную доходность. Сразу появляется термин "сверхдоходы", компания обретает очень неприятный имидж, который напрямую влияет на ее стоимость", - считает Потанин.

Потанин поддерживает изменение дивидендной политики "Норникеля" и как президент компании, и как ее акционер - в этом вопросе нет конфликта интересов, заверил он. Такой конфликт интересов есть у "РусАла": "Что касается наших партнеров, то в случае с требованием Виктора Вексельберга о выплате "РусАлом" дивидендов, они заняли позицию рачительных хозяев компании. Но применительно к "Норильскому никелю" у них прямо противоположная позиция: "Норильский никель" должен платить высокие дивиденды, которые они просят, хотя сами не платят".

Диалог с "РусАлом" осложняет еще и то, что управление этой компанией с 2018 года осуществляется с учетом требований OFAC, отметил Потанин. "Олег Дерипаска - очень непростой партнер, и я не могу сказать, что я разделяю его подходы, но с ним возможен диалог и договоренности. В части понимания нашей отечественной повестки дня он вполне адекватен - в отличие от нынешних управленцев "РусАла". Думаю, что отчасти этим [непониманием национальных приоритетов] может объясняться непримиримая позиция наших партнеров по поводу изменения дивидендных выплат "Норникеля", - считает Потанин.

Одним из примеров сложности конструктивного взаимодействия партнеров по соглашению является ситуация со spin off Быстринского ГОКа, отметил глава "Норникеля". "Сделка была нами согласована, объявлена, после чего "РусАЛ" от нее отказался, сообщив, что она не прошла корпоративные процедуры. Это наводит на мысли о том, что любые достигнутые договоренности могут быть не выполнены. Тогда какой смысл заключать соглашение?", - задался вопросом Потанин. Он добавил, что по-прежнему считает, что выделение Быстринского из "Норникеля" соответствует лучшим интересам акционеров, и будет продолжать поднимать эту тему.

Говоря о будущем сотрудничестве с "РусАлом", Потанин повторил, что не считает новое соглашение акционеров "Норникеля" обязательным. "Норильский никель" - это компания с очень высоким уровнем корпоративного управления, поэтому ничего страшного не произойдет, если мы начиная с 2023 года будем работать без соглашения", -полагает он.

По его мнению, соглашение возможно только в том случае, если оно будет полностью отвечать интересам "Норильского никеля". "То есть обеспечивать баланс между дивидендами, инвестициями и совокупными доходами работников. Максимизация дивидендов - это не то, что нужно на ближайшие 5-7 лет со всех точек зрения. Во-первых, у компании есть серьезная инвестиционная программа, к которой мы долго готовились, и сейчас она будет нарастать. Во-вторых, мы понимаем, что ожидает от нас общество, правительство и другие стейкхолдеры", - подчеркнул Потанин.

Демонстративно наращивать инвестиции, "закапывая деньги в землю", "Норникель" не будет, сосредоточившись на основных направлениях: ESG-повестке (Серной программе и мерах по снижению углеродного следа), увеличении объемов добычи и производства металлов, а также инвестициях в "зеленую экономику", то есть более глубоком участии в цепочке создания стоимости таких товаров, как аккумуляторы для автомобилей.

"Наши инвестиции измеряются миллиардами долларов, поэтому у нас нет потребности искать какие-то искусственные формы вложения. Кстати говоря, ее реализация естественным путем приведет в соответствие объемы инвестиций и дивидендов - как только пропадет юридически обязывающее требование выплачивать дивидендов больше, чем компания себе может на сегодняшний день позволить", - сказал глава "Норникеля".

Также "Норникель" не намерен отвлекать внимание от дивидендов, монетизируя акционеров через buyback, хотя продолжает рассматривать выкуп акций как инструмент поддержки котировок или поощрения работников. "Мы предлагали провести дополнительный buyback для того, чтобы в этот период волатильности поддержать акции "Норильского никеля". Но в любом случае все равно все сведется к тому, сколько компания выплачивает акционерам в том или ином виде и сколько она инвестирует. Как бы ты ни получал деньги, изволь инвестировать больше", - заявил Потанин.

Дивидендная формула в соглашении акционеров "Норникеля" предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA. "Интеррос" и топ-менеджмент ГМК неоднократно предлагали "РусАлу", партнеру по соглашению, рассчитывать дивиденды от free cash flow, что снизило бы поступления акционерам на фоне растущих капвложений в проекты развития рудной базы, модернизацию и экологическую программу. Стороны смогли согласовать снижение дивидендов за 2020 год почти на 40%, впервые c 2013 года отойдя от базирующихся на EBITDA расчетов. При этом "Норникель" провел buyback, от которого "Русал" выручил $1,4 млрд, предъявив к выкупу весь свой 27,8%-ный пакет в "Норникеле", в то время как "Интеррос" акции не продавал. Помимо компромисса по дивидендам, "Интеррос" и "РусАл" договорились весной этого года о spin off Быстринского проекта, долю в котором "РусАл" рассчитывает продать "Интерросу" за $570 млн.