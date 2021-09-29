Сотрудников Сочинского нацпарка заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Сочинского национального парка подозреваются в должностных преступлениях, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В Минприроды РФ напомнили, что в середине лета глава ведомства Александр Козлов поднял вопрос земельно-правовых отношений в Сочинском нацпарке. Он отмечал, что в нацпарке зафиксирована "хаотичная застройка, создание объектов подчас без правоустанавливающих документов, изменение границ особо охраняемых природных территорий".

В ведомстве сообщили, что межевание земель в Сочинском нацпарке проходило с нарушениями.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды РФ, ведомство в связи с этим обратилось в Генпрокуратуру РФ.

В свою очередь, член градостроительного совета Сочи и Русского географического общества Юлия Набережная сообщила "Интерфаксу", что она написала письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения лесного и земельного законодательства в Сочинском нацпарке.

"В 2021 году силами общественных организаций и независимых экспертов был проведен мониторинг состояния лесопокрытых территорий с наличием редких видов растений в границах муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края. По итогам работы выявлено, что с территории Сочинского нацпарка выбыло более 6 тыс. га, часть из которых продается в интернете на популярных сайтах", - сказала эколог.

Она отметила, что "на каждом квадратном метре этих лесов встречаются десятки редких краснокнижных растений. Остается открытым вопрос возвращения данных территорий в состав границ ФГБУ "Сочинский национальный парк", - сказала Набережная.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что в отношении сотрудников нацпарка возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.