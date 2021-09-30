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Более тонны красной икры изъяли у автомобилиста на Камчатке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Камчатском крае у автомобилиста изъято более тонны незаконно добытой красной икры, сообщили в МВД РФ.

"В Камчатском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более тонны икры рыб семейства лососевых стоимостью свыше 34 миллионов рублей", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в четверг.

По ее словам, ночью на автодороге Петропавловск-Камчатский - Мильково сотрудники Госавтоинспекции остановили внедорожник, в кузове которого была обнаружена красная икра-сырец массой более 1200 кг. По данным полиции, водитель внедорожника вместе со знакомым приобрел икру в Усть-Большерецком районе для переработки и дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное по предварительному сговору).

Камчатский край

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