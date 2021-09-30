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В Сочи задержали подозреваемого в стрельбе по машине при обгоне

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи нашли предполагаемого виновника инцидента со стрельбой на дороге, это оказался лишенный водительских прав турист из Петербурга, сообщили в пресс-службе МВД.

Искать его начали после появления в интернете в среду вечером видеозаписи опасных маневров. На ней видно, как внедорожник обгоняет справа попутную машину перед съездом с дороги под мост, затем несколько раз притормаживает, немного разворачивается и дважды стреляет в ехавшего сзади.

Полицейская проверка это подтвердила.

Задержанный по внешним признакам был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался, сообщили в пресс-службе. Также выяснилось, что он был лишен водительских прав. Стрелял он из аэрозольного пистолета.

Задержанного пока привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП ( (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Кроме того, у него изъяли пистолет и внедорожник.

Сочи МВД Петербург

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