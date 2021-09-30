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Оглашение приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне" продолжится 5 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следующее судебное заседание, на котором продолжится оглашение приговора по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", состоится во вторник, 5 октября, сообщили "Интерфаксу" в Заводском районном суде Кемерова.

"Судебное заседание назначено на 12:00 (08:00 по Москве) 5 октября", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что на выездном заседании Заводского районного суда Кемерова началось оглашение приговора по первому делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", суд установил виновность фигурантов.

Подсудимыми являются экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

Прокуратура запросила для подсудимых от 5 до 14,5 лет лишения свободы. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Дело возбудил и расследовал СКР.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.

Кемерово Зимняя вишня

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