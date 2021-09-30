Суд установил вину всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заводский районный суд Кемерово в четверг установил вину подсудимых по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года.

Судья Николай Быданцев, зачитывая приговор, заявил, что экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья детей, а также нарушили требования пожарной безопасности.

По его словам, занимавшиеся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин нарушили требования пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги, а начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проявили халатность.

Как сообщалось, прокуратура запросила для подсудимых от 5 до 14,5 лет лишения свободы. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.

По данным Следственного комитета РФ, в ходе расследования дела были проведены более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. В рамках правовой экспертизы исследованы нормативные правовые акты, связанные с вопросами противопожарной безопасности.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователям удалось полностью установить все обстоятельства трагедии. "Поминутно восстановлены события и получены доказательства противоправности действий подсудимых, в том числе: конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, отсутствие проверок региональным МЧС по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, неверные действия и некомпетентные решения сотрудников Госстройнадзора при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам", - сказала Петренко.