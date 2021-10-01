В РФ начался осенний призыв

На военную службу отправятся 127 тыс. молодых людей - меньше чем весной

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осенняя призывная кампания началась в пятницу в России, она завершится 31 декабря.

"Призыву на военную службу подлежит более 127 тыс. человек", - сообщил накануне начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Евгений Бурдинский.

Он уточнил, что призывные комиссии начинают работу с 1 октября во всех субъектах РФ за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год.

"Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года", - сказал Бурдинский.

По его словам, во время предыдущей - весенней кампании, которая шла с 1 апреля по 15 июля, было "призвано и направлено для прохождения военной службы более 134 тыс. человек".

Говоря о тенденциях, Бурдинский в частности отметил, что в Вооружённых силах России растёт число призывников старших возрастов, численность 18-летних снижается. Что касается здоровья призывников, то, по оценке Бурдинского, в целом показатели здесь улучшаются.

"На это существенно влияют все меры, которые предпринимаются на государственном и муниципальном уровнях. Это меры, связанные с профилактикой и лечением заболеваний, в том числе пропаганда здорового образа жизни молодых людей", - сказал Бурдинский.

Так, пояснил он, если в 2012 году количество граждан, признанных годными к военной службе, составило 70%, то в 2020 году этот показатель увеличился на 8% и составил - 78%.

Кроме того, министерство обороны сообщило накануне, что в ходе подготовки к призыву комиссиями центров государственного эпидемиологического надзора проверены все пункты сбора субъектов РФ.

По данным военного ведомства, в соответствии с законодательством призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ (Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. "Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов", - информировало военное ведомство.

Отмечалась также такая особенность осеннего призыва-2021: к работе с призывниками будут допущены сотрудники военных комиссариатов только прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела - это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Сроки осеннего призыва определены с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Они должны строго соблюдаться, их нарушение незаконно. В этот промежуток времени лица, закончившие среднее, среднее специальное или высшее учебное заведение, получают повестку, по которой обязаны явиться в военный комиссариат. Призывной возраст для службы в армии - от 18 до 27 лет.