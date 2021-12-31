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По итогам осеннего призыва в войска РФ были направлены 127,5 тыс. человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В России в пятницу завершился осенний призыв на военную службу, в воинские формирования направлены более 127 тысяч человек, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тысячи человек", - сказали в оборонном ведомстве.

В РоссииБолее 127 тыс. россиян призовут в армию этой осеньюБолее 127 тыс. россиян призовут в армию этой осеньюЧитать подробнее

Там отметили, что в рамках кампании, которая стартовала 1 октября, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры.

Как подчеркнули в Минобороны, "были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ".

Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Для перевозки призывников к месту службы были задействованы 31 воинский эшелон и более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Было выполнено 55 рейсов самолетов военной авиации и 61 чартерный рейс гражданской. Кроме того, использовался автомобильный транспорт воинских частей.

Минобороны РФ

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