С Плесецка в этом году было запущено четыре ракеты с военными спутниками и одна МБР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В 2021 году на космодроме Плесецк было проведено четыре запуска ракет "Союз-2" с военными спутниками и пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые расчеты государственного испытательного космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о трех запусках ракет "Союз-2" с военными спутниками с космодрома Плесецк в 2021 году - 2 февраля, 25 июня и 9 сентября.

В конце декабря 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что в 2021 году "Роскосмос" должен осуществить пуски в интересах Минобороны, изначально запланированные на 2019 год, но позднее перенесенные.