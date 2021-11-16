Военный спутник запустят 25 ноября с космодрома "Плесецк"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником состоится на космодроме "Плесецк" 25 ноября, сообщили в министерстве природных ресурсов республики Коми.

"Пуск в интересах обороноспособности страны назначен на промежуток времени с 03:30 до 05:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервная дата запуска - 26 ноября в то же время.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 2021 году на космодроме "Плесецк" было проведено четыре запуска ракет "Союз-2" с военными спутниками и пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее ведомство сообщало о трех запусках ракет "Союз-2" с военными спутниками с космодрома "Плесецк" в 2021 году - 2 февраля, 25 июня и 9 сентября.

В конце декабря 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что в 2021 году "Роскосмос" должен осуществить пуски в интересах Минобороны, изначально запланированные на 2019 год, но позднее перенесенные.