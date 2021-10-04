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Умерла сестра Галины Старовойтовой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 4 августа в Петербурге умерла сестра политика Галины Старовойтовой Ольга, президент общественного фонда "Музей Галины Старовойтовой". Об этом в фейсбуке сообщил депутат регионального Заксобрания Борис Вишневский.

Фонд работал с 1999 года.

Ольга Старовойтова родилась в 1948 году в Ленинграде, она на два года младше сестры. Она была членом Международного союза журналистов, религиоведом.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

В июне 2005 года Юрий Колчин был приговорен к 20 годам колонии за организацию этого преступления, а Виталий Акишин - 23,5 года за его совершение. В августе 2015 года бизнесмен, бывший депутат Госдумы и один из главарей Тамбовской ОПГ Михаил Глущенко был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за соучастие в организации убийства Старовойтовой. На допросе он назвал организатором преступления лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (в прошлом Кумарина). Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Ольга Старовойтова Галина Старовойтова Петербург

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