Суд вновь отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой экс-депутату

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов города в среду.

"Суд Глущенко отказал", - говорится в сообщении.

Глущенко отбывает наказание за соучастие в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

На момент подачи ходатайства Глущенко оставалось отбыть 5 лет 7 дней заключения. Прошение было подкреплено положительными характеристиками осужденного, доводами о наличии жилья и регистрации в Петербурге. После освобождения он был готов приступить к работе, а также поддерживать спорт и заниматься меценатством: "являясь заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса СССР, победителем крупных международных спортивных турниров, Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам".

В связи с этим общественные деятели, информация о которых в сообщении не уточняется, "сочли возможным ходатайствовать перед судом об УДО Глущенко, поручаются за него и окажут всяческую поддержку в реализации его профессиональных спортивных навыков".

Ранее Глущенко неоднократно просил об УДО, но суд отказывал ему, а в июне 2020 года он сам отозвал ходатайство.

В августе 2015 года бизнесмен, бывший депутат Госдумы и один из главарей Тамбовской ОПГ Глущенко был приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима за соучастие в организации убийства Старовойтовой, застреленной в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

В июне 2005 года на 20 лет лишения свободы был осужден организатор убийства Юрий Колчин. Тогда же петербургский суд вынес приговор непосредственному исполнителю убийства Виталию Акишину, который получил 23,5 года лишения свободы.

Осужденный Глущенко сообщил следствию, что организатором этого преступления также был главарь тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (в прошлом Кумарин). В 2019 году Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) с учетом ранее назначенных ему сроков по ряду других обвинительных приговоров.

Следствие по этому делу продолжается. Заказчик убийства до сих пор не установлен.