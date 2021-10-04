Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин встретится с депутатами Госдумы 12 октября в Кремле

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с депутатами Госдумы, такое мероприятие значится в графике главы государства в день первого заседания палаты – 12 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В РоссииКакие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. ОбзорКакие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. ОбзорЧитать подробнее

"Готовится встреча президента с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля", - сказал Песков журналистам в понедельник.

На уточняющий вопрос, будет ли это в первый день пленарной работы Думы 12 октября, Песков ответил утвердительно: "Да, такая подготовка ведется".

Ранее сообщалось, что президент подписал указ, по которому первое пленарное заседание Думы нового созыва состоится в 12 октября в 10:00 - право созвать парламент досрочно дает главе государства Конституция. В нижней палате уже стартовала работа по подготовке этого заседания в рамках временной депутатской рабочей группы.

Владимир Путин Госдума

Новости по теме

Новости

В Кремле не увидели в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

В Кремле не увидели в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

"Газпром" заказал систему анализа новостей для риск-оценки банков

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Россия вышлет сотрудника посольства Северной Македонии

Росавиация пригрозила перевозчикам запретом на полеты из-за участившихся катастроф

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

Мандат депутата от "Единой России" передадут актеру Машкову

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

"Магнит" согласился снизить цены в Подмосковье в рамках спора с ФАС

Десятки человек задержаны после ночной вечеринки на парковке в Симферополе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });