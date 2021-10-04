Путин встретится с депутатами Госдумы 12 октября в Кремле

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с депутатами Госдумы, такое мероприятие значится в графике главы государства в день первого заседания палаты – 12 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Готовится встреча президента с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля", - сказал Песков журналистам в понедельник.

На уточняющий вопрос, будет ли это в первый день пленарной работы Думы 12 октября, Песков ответил утвердительно: "Да, такая подготовка ведется".

Ранее сообщалось, что президент подписал указ, по которому первое пленарное заседание Думы нового созыва состоится в 12 октября в 10:00 - право созвать парламент досрочно дает главе государства Конституция. В нижней палате уже стартовала работа по подготовке этого заседания в рамках временной депутатской рабочей группы.