Удмуртия с 11 октября отменит концерты и ограничит работу кафе до 23 часов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Региональный оперштаб в связи с ростом распространения коронавируса ввел ряд новых ограничительных мер в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.

"Принято решение с 11 октября все массовые, концертные мероприятия отменить до тех пор, пока мы не увидим снижения заболеваемости", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова.

Также закрываются детские игровые комнаты в ТРЦ. Работа заведений общепита запрещена с 23 часов до 7 утра.

Кроме того, региональный Минздрав готовит для Роспотребнадзора перечень категорий граждан для обязательной вакцинации, говорится в пресс-релизе.

В Удмуртии почти неделю подряд обновляются "антирекорды" по заболеваемости и смертности от коронавируса. С 1 октября из-за сложной эпидемиологической ситуации и большой нагрузки на медработников в республике приостановлена работа большинства мобильных прививочных пунктов. Вакцинироваться можно только в одном из них, в центре Ижевска, а также в поликлиниках по месту жительства.

Ранее власти региона уже вводили ряд ограничительных мер: с 29 сентября закрыты фуд-корты и введены QR-коды на посещение заведений общепита, либо 50-процентная посадка в залах. С 5 октября вход по QR-кодам также планируется установить в местах проведения массовых мероприятий.