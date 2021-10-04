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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 4 октября

Реакция на "досье Пандоры", шаги по борьбе с ростом COVID-заболеваемости и старт "нобелевской недели"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный COVID-прирост в России стал максимальным со 2 января: выявлен 25 781 случай, умерли 883 человека. Михаил Мишустин констатировал, что уровень вакцинации от коронавируса в РФ недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции. По словам Михаила Мурашко, в стране заболевают всего 2% привитых от COVID-19, в основном в легкой форме. Дополнительных ограничений для массовых мероприятий в стране не вводится. Роспотребнадзор уточняет, что регионы действуют в зависимости от конкретных показателей по заболеваемости.

- Начали появляться официальные комментарии по поводу "досье Пандоры". Король Иордании Абдалла II опроверг, что покупка им элитного жилья за рубежом была незаконной. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр назвал обвинения в уклонении от налогов полностью ложными. В Кремле не увидели в досье сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина" и назвали содержащиеся там данные набором голословных утверждений.

- "Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2". Датское энергетическое агентство отмечает, что для прокачки по второй нитке нужно выполнить ряд условий.

- Два региона получили новых руководителей. Владимир Путин принял заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о досрочном прекращении полномочий. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Александр Авдеев. Также президент принял отставку главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, врио главы администрации региона назначен замглавы Минстроя Максим Егоров.

- Бывшему мэру Владивостока Гуменюку вменили получение 20 млн рублей взяток. Он задержан, меру пресечения пока не избрали.

- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ученые из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян отмечены за открытие рецепторов температуры и осязания.

- В РФ учрежден новый праздник. День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

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