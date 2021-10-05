СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства мордовского банка

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в отношении фактического руководителя и председателя правления АО "КС Банк" Владимира Грибанова, сообщается на сайте СКР во вторник.

Дело возбуждено по ч.2 ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии следствия, с января 2019 по август 2021 года руководство банка в составе группы лиц по предварительному сговору вносили в отчетность, ежемесячно предоставляемую в ЦБ РФ, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка. Это привело к отзыву регулятором лицензии у КС Банка и назначению временной администрации по управлению банком.

Следователи и оперативные сотрудники УФСБ провели обыски по различным адресам, в том числе в банке, и изъяли необходимую документацию.

"В настоящее время председатель правления банка задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает СКР.

Банк России 6 августа 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС Банка. Регулятор отмечал, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. К нему трижды применялись меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Арбитражный суд Мордовии назначил на 8 ноября судебное заседание по проверке обоснованности заявления Банка России о банкротстве лишенного лицензии КС Банка.

Исковое заявление ЦБ в лице отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ - подано 13 сентября, суд принял его к рассмотрению.

При этом ранее, в конце августа Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации КС Банка. Рассмотрение этого заявления было назначено на 23 сентября. В картотеке арбитража появилась информация о приостановке производства по этому делу.

Согласно законодательству, после отзыва лицензии у банка ЦБ инициирует в суде его принудительную ликвидацию, за исключением случаев, когда у кредитной организации имеются признаки банкротства, то есть имущества банка недостаточно для покрытия всех его обязательств.

КС Банк является участником системы страхования вкладов. Банк имел офисы в Мордовии, Пензе и Самарской области.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что 99,5% вкладчиков КС Банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Согласно реестру обязательств КС Банка, размер страховой ответственности АСВ составил 8,7 млрд рублей. Страховое возмещение выплачивается с 13 августа через банк-агент (Сбербанк России) в 13 субъектах РФ.

Согласно информации на сайте КС Банка, председателю правления Грибанову принадлежат 52,43% уставного капитала (52,51% обыкновенных акций). Бизнесмен являлся председателем комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности в прошлом созыве.

КС банк по итогам второго квартала 2021 года занимал 166-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".