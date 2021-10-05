СК попросил продлить арест обвиняемому в массовом убийстве в школе Казани

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы 7 октября рассмотрит вопрос о продлении на три месяца срока ареста Ильназу Галявиеву, устроившему массовую стрельбу в школе Казани.

Пресс-секретарь суда Ирина Софинская уточнила, что судебное заседание пройдет без участия обвиняемого, который находится в стационаре Санкт-Петербурга на психиатрической экспертизе.

11 мая 19-летний Галявиев, по версии следствия, устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве.