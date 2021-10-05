Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СК попросил продлить арест обвиняемому в массовом убийстве в школе Казани

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы 7 октября рассмотрит вопрос о продлении на три месяца срока ареста Ильназу Галявиеву, устроившему массовую стрельбу в школе Казани.

Пресс-секретарь суда Ирина Софинская уточнила, что судебное заседание пройдет без участия обвиняемого, который находится в стационаре Санкт-Петербурга на психиатрической экспертизе.

11 мая 19-летний Галявиев, по версии следствия, устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве.

Акции памяти жертв трагедии в Казани

9
Цветы у здания представительства Республики Татарстан в МосквеАкция памяти жертв стрельбы в КазаниИгрушки, свечи и цветы у школы №175Возложение цветов в парке им. М. Горького в Ростове-на-ДонуЖители Казани несут цветы к стихийному мемориалу в городеЦветы и свечи у представительства Республики Татарстан в МосквеАкция памяти в Санкт-ПетербургеВозложение цветов в МосквеЖители Казани несут цветы и детские игрушки к тротуарному ограждению неподалеку от учебного заведения
Цветы у здания представительства Республики Татарстан в Москве
Хроника 03 февраля 2014 года – 05 октября 2021 годаНападения в школах и вузах
Москва

Новости по теме

Новости

Ракета со съемочной группой первого фильма в космосе стартовала к МКС

Ракета со съемочной группой первого фильма в космосе стартовала к МКС

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице
Пандемия коронавируса

В России установлен очередной рекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной рекорд суточной COVID-смертности

Суд отправил под арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд отправил под арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Facebook и Instagram удалили часть запрещенного в РФ контента

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства мордовского банка

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства мордовского банка

Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с COVID-19

Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 5 октября

Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице в Кирове

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около пяти часов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });