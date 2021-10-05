Житель Иркутской области получил 10 лет за убийство 4-летней девочки в 2004 г.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области с учетом вердикта присяжных заседателей признал 42-летнего местного жителя виновным в убийстве 4-летней девочки в 2004 году. Об этом сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

"Приговором суда с учетом мнения гособвинителя ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 24 июня 2004 года осужденный в компании знакомых распивал спиртное в поселке Утулик Слюдянского района. Затем они проехали в район базы отдыха "Утулик", где на дороге им встретилась 4-летняя девочка. Водитель автомобиля посадил ребенка в салон. Пока его знакомые продолжили распивать алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил и спрятал тело.

Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Ранее сообщалось, что в тот день ребенок пропал с территории названной базы отдыха.

Вместе с полицейскими следователям удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по этому делу, после допроса которых была установлена причастность обвиняемого к исчезновению девочки.

Он был арестован в марте 2020 года и дал признательные показания.