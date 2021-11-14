В Иркутской области возбудили уголовное дело после двойного убийства

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после инцидента в поселке Залари Иркутской области между местными жителями и рабочими одного из строительных объектов, в результате которого погибли двое мужчин, еще пять пострадали, сообщило следственное управление СКР по региону в воскресенье.

По версии следствия, вечером 12 ноября в Заларях произошла драка между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в поселке. После был совершен поджог строительного вагончика.

"В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами", - говорится в сообщении.

Личности всех подозреваемых установлены. На месте работают следователи и полицейские.

Дело возбуждено по п.п. "а, е, ж" ч.2 ст.105 (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Прокуратура региона сообщила, что ход и результаты расследования взяты надзорным органом под контроль.